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شاهد انهيار جبل في عسير.. ووزارة النقل تتحرك

العربية.نت - نادية الفواز
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تداول نشطاء في ‎السعودية ، اليوم الأحد، على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق انهيار ‎جبل بمنطقة ‎عسير جنوب المملكة، ما تسبب بقطع الطريق الواقع في عقبة "امحلج بقنا" والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود بسبب الأمطار الغزيرة.

بدورها تحركت وزارة النقل بمنطقة عسير وباشرت الموقع فور وقوع الحادثة، وقامت بأعمال الصيانة، ورفع الانهيارات الكبيرة، ولا تزال تواصل جهودها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر.

ورصد مقطع بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته.

كما كان الانهيار قد حدث في وقت كان فيه الطريق خاليًا من المركبات؛ الأمر الذي لم ينجم عنه أية إصابات في الأرواح، أو أضرار في الممتلكات.

إلى ذلك، قال السكان إن عقبة "امحلج" المتضررة والعقبة الرديفة "غميضن"، اللتين توصلان إلى قرية الرفود، عادة ما تتعرضان للانهيارات مع كل رشة مطر؛ ما يستوجب إيجاد حلول تحول دون ما يحدث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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