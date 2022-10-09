اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. ما فعله هذا الشاب أثار إعجاب السعوديين

مختص اجتماعي للعربية.نت: تصرف يدل على أن الشاب شهم كريم الأخلاق وهذه من أخلاق مجتمعنا السعودي

العربية.نت - حامد القرشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

امتدح رواد منصات التواصل الاجتماعي شهامة شاب سعودي في مساعدته مسنة أثناء عبورها الطريق، ونال تصرف الشاب مع المرأة المسنة خلال مقطع الفيديو الرائج بشكل واسع وهو يتخطى المركبات ليوقفها لكي تعبر المسنة الطريق إعجاب الكثير من رواد منصات التواصل.

وحول هذا المشهد تحدث المختص الاجتماعي حسن بصفر إلى "العربية.نت": تصرف الشاب مع المسنة يدل على أن الشاب شهم كريم الأخلاق وهذه من أخلاق مجتمعنا السعودي".

وأوضح أن الشخص الذي يُساعد الآخرين أنه يشعر بالكثير من الفرح والسعادة والطاقة الإيجابية لأنه يحسّ بقيمته كإنسان كما أنه تتولد لديه رغبةقوية أن يكون قائداً لفعل الخير كما أنه يتميز عن غيره برقة القلب وطيبته وإنسانيته الكبيرة.

و أبان أن لمساعدة الآخرين أهمية كبيرة منها نشر المفاهيم الراقية والقيم الإيجابية في المجتمع و نشر روح المحبة والتعاون في المجتمع كذلك.تشجيع الآخرين على الإقدام على فعل الخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا! الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط