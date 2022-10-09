شاهد.. ما فعله هذا الشاب أثار إعجاب السعوديين
مختص اجتماعي للعربية.نت: تصرف يدل على أن الشاب شهم كريم الأخلاق وهذه من أخلاق مجتمعنا السعودي
امتدح رواد منصات التواصل الاجتماعي شهامة شاب سعودي في مساعدته مسنة أثناء عبورها الطريق، ونال تصرف الشاب مع المرأة المسنة خلال مقطع الفيديو الرائج بشكل واسع وهو يتخطى المركبات ليوقفها لكي تعبر المسنة الطريق إعجاب الكثير من رواد منصات التواصل.
وحول هذا المشهد تحدث المختص الاجتماعي حسن بصفر إلى "العربية.نت": تصرف الشاب مع المسنة يدل على أن الشاب شهم كريم الأخلاق وهذه من أخلاق مجتمعنا السعودي".
وأوضح أن الشخص الذي يُساعد الآخرين أنه يشعر بالكثير من الفرح والسعادة والطاقة الإيجابية لأنه يحسّ بقيمته كإنسان كما أنه تتولد لديه رغبةقوية أن يكون قائداً لفعل الخير كما أنه يتميز عن غيره برقة القلب وطيبته وإنسانيته الكبيرة.
و أبان أن لمساعدة الآخرين أهمية كبيرة منها نشر المفاهيم الراقية والقيم الإيجابية في المجتمع و نشر روح المحبة والتعاون في المجتمع كذلك.تشجيع الآخرين على الإقدام على فعل الخير.
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