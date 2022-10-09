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هذه المدينة سجلت أعلى درجة حرارة في السعودية

دبي - العربية.نت
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كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.

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وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الأحساء سجّلت 41 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والعلا وحفر الباطن 40 مئوية، ثم المدينة المنورة ورفحاء 39 درجة مئوية، والدمام ووادي الدواسر وشرورة والخرج 38 درجة، وكل من الرياض وبريدة والدوادمي والقنفذة 37 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، ثم الباحة 17 مئوية، وبريدة ونجران 18 درجة، وحائل وطريف والقريات 19 مئوية.

وسجّلت الدمام وجدة وجازان والقنفذة وينبع والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 100% و85%.

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