بعد نسيانه داخلها.. وفاة طفل بحافلة مدرسية شرق السعودية

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توفي طفل سعودي يدعى حسن علوي، يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد نسيانه في حافلة نقل للطلاب ظهر اليوم الأحد في محافظة القطيف شرق السعودية، فيما قدم تعليم المنطقة الشرقية التعازي لأسرة الطفل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الحادثة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة تفقد الحافلة، والتأكد من وجود أي طالب داخلها.
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كما أكد المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأعرب الباحص عن تعازي تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعية أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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