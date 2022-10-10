الهيئة السعودية للفضاء تعقد مسابقة للتأهل لهاكاثون Act in Space

تعقد الهيئة السعودية للفضاء مسابقة لاختيار مشاركين من المملكة لأول مرة في هاكاثون "Act in Space" العالمي، الذي تنظمه وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ووكالة الفضاء الفرنسية "CNES" وشركة "Aerospace Valley"،الهادفة إلى منحهم الفرصة لإيجاد حلول لتحديات قطاع الفضاء العالمي.

وتستهدف المسابقة جميع المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء من عمر 18 عاماً وما فوق، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وفق وكالة النباء السعودية "واس".

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كما سينطلق التسجيل في المسابقة خلال الفترة 26-9 أكتوبر، فيما ستقام المسابقة على مستوى المدن خلال الفترة من 19-18 نوفمبر، وصولاً لإقامة مسابقة على المستوى الوطني في 10 ديسمبر 2022، على أن يلتحق المتأهلون بالمسابقة الدولية المقامة في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 14-13 من فبراير 2023.

كذلك دعت الهيئة الراغبين في التسجيل بالمسابقة إلى الاطلاع على المزيد عبر الرابط: https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/act-in-space.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للفضاء الساعية إلى نشر الوعي بأهمية قطاع الفضاء ودوره في إيجاد حلول لتحسين جودة الحياة، وتحفيز كافة شرائح المجتمع لبدء مشاريعهم في مجال علوم وتقنيات الفضاء، إضافة إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية وريادتها دولياً في مجال علوم وتقنيات الفضاء.