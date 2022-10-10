اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهيئة السعودية للفضاء تعقد مسابقة للتأهل لهاكاثون Act in Space

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعقد الهيئة السعودية للفضاء مسابقة لاختيار مشاركين من المملكة لأول مرة في هاكاثون "Act in Space" العالمي، الذي تنظمه وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" ووكالة الفضاء الفرنسية "CNES" وشركة "Aerospace Valley"،الهادفة إلى منحهم الفرصة لإيجاد حلول لتحديات قطاع الفضاء العالمي.

وتستهدف المسابقة جميع المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء من عمر 18 عاماً وما فوق، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وفق وكالة النباء السعودية "واس".

السعودية تطلق برنامجاً للفضاء.. وأول رائدة سعودية ستنطلق في 2023 السعودية الفضاء السعودية تطلق برنامجاً للفضاء.. وأول رائدة سعودية ستنطلق في 2023

كما سينطلق التسجيل في المسابقة خلال الفترة 26-9 أكتوبر، فيما ستقام المسابقة على مستوى المدن خلال الفترة من 19-18 نوفمبر، وصولاً لإقامة مسابقة على المستوى الوطني في 10 ديسمبر 2022، على أن يلتحق المتأهلون بالمسابقة الدولية المقامة في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 14-13 من فبراير 2023.

كذلك دعت الهيئة الراغبين في التسجيل بالمسابقة إلى الاطلاع على المزيد عبر الرابط: https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/act-in-space.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للفضاء الساعية إلى نشر الوعي بأهمية قطاع الفضاء ودوره في إيجاد حلول لتحسين جودة الحياة، وتحفيز كافة شرائح المجتمع لبدء مشاريعهم في مجال علوم وتقنيات الفضاء، إضافة إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية وريادتها دولياً في مجال علوم وتقنيات الفضاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجالية الإيرانية في فرنسا تنظم تظاهرة حاشدة تضامناً مع انتفاضة مهسا أميني الجالية الإيرانية في فرنسا تنظم تظاهرة حاشدة تضامناً مع انتفاضة مهسا أميني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط