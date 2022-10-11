البيت الأبيض: من مصلحتنا الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أنه من مصلحة الولايات المتحدة الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم: "من مصلحتنا الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية، هناك 70 ألف أميركي يعيشون في المملكة".

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في سياق آخر قال كيربي إن واشنطن لم ترصد أي مؤشرات على إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما أكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تؤكد وجود تحرك لقوات روسية باتجاه بيلاروسيا.

وأخيراً ورداً على سؤال لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أشاد كيربي بدعم فرنسا المستمر لأوكرانيا.