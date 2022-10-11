أميركا وبايدن
البيت الأبيض: من مصلحتنا الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: هناك 70 ألف أميركي يعيشون في المملكة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أنه من مصلحة الولايات المتحدة الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم: "من مصلحتنا الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية، هناك 70 ألف أميركي يعيشون في المملكة".
مادة اعلانية
في سياق آخر قال كيربي إن واشنطن لم ترصد أي مؤشرات على إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
كما أكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تؤكد وجود تحرك لقوات روسية باتجاه بيلاروسيا.
وأخيراً ورداً على سؤال لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أشاد كيربي بدعم فرنسا المستمر لأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
-
4 ملايين من "فيفا" للهلال.. وبشكتاش يشارك النصر أموالهسيحصل الهلال على حصة الأسد من الأموال التي خصصها "فيفا" للاعبين المشاركين في كأس العالم مع المنتخب السعودي، إذ يملك 8 لاعبين من المتوقع مشاركتهم في ... رياضة سعودية
-
محتجون إيرانيون يلجأون للأطباء بأميركا خوفاً من الاعتقالطبيب أميركي من أصل إيراني تلقيت 500 رسالة من الجرحى والمحتجين إيران
-
من هو سوروفيكين جنرال روسيا الجديد مسؤول المعارك حالياً في أوكرانيا؟بعد يومين فقط من تعيين بوتين له كقائد عام للحرب تسببت صواريخه وهجماته العنيفة والقاسية في قطع الكهرباء وتعطيل المرافق الحيوية عن 300 منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية