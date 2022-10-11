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White House national security spokesman John Kirby speaks to reporters during a press briefing at the White House in Washington, U.S., September 13, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي
أميركا وبايدن

البيت الأبيض: من مصلحتنا الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: هناك 70 ألف أميركي يعيشون في المملكة

العربية.نت
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أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أنه من مصلحة الولايات المتحدة الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم: "من مصلحتنا الإبقاء على اتفاق أمني مع السعودية، هناك 70 ألف أميركي يعيشون في المملكة".

في سياق آخر قال كيربي إن واشنطن لم ترصد أي مؤشرات على إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما أكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تؤكد وجود تحرك لقوات روسية باتجاه بيلاروسيا.

وأخيراً ورداً على سؤال لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أشاد كيربي بدعم فرنسا المستمر لأوكرانيا.

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