فيديو يخطف إعجاب السعوديين لتصرف نبيل من رجل أمن
أوضح ناشطو التواصل الاجتماعي أن هذا الموقف يظهر الأخلاق الإنسانية والمواقف النبيلة لرجال الأمن
حظي مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي لأحد رجال الأمن السعودي بإعجاب واسع بين مرتادي تلك المنصات.
وأظهر مقطع الفيديو دورية أمنية في مدينة الطائف غرب السعودية يقوم قائدها بقيادتها في عرض الطريق ليعبر رجل مسن الطريق وحمايته من المركبات.
وأوضح ناشطو التواصل الاجتماعي أن هذا الموقف يظهر الأخلاق الإنسانية والمواقف النبيلة لرجال الأمن.
وحول هذا المشهد قال المختص التربوي والاجتماعي د.خالد بن علي القرشي لـ"العربية نت": "لم يكتفِ رجل الأمن بتنظيم الطريق والحراسة وأداء عمله بكل أمانة واقتدار بل امتلأ قلبه رحمة ومحبة لكبير السن، مبيناً أن هذا الموقف الإنساني واحد من آلاف المواقف التي اعتاد رجال الأمن على تقديمها".
وأوضح أن هذا الموقف لرجل الأمن منظر يبهج النفس لمساعدته الرجل المسن في عبور الطريق وحمايته من المركبات العابرة.
وقال إن مساعدة الناس تعد طريقة رائعة لنشر الفرح للآخرين وترك أثر نفسي و اجتماعي جميل في النفوس، مشيراً إلى أن من يقوم بمساعدة الآخرين يتميز عن غيره بأن لديه قلبا حنونا وطيبا وإنسانية كبيرة.
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