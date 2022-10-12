رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: ينطلق موسم الرياض في حفل عالمي كبير
رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: منطقة جديدة باسم بوليفارد ورلد تحتوي على أكبر بحيرة بالعالم
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، مساء الأربعاء، تفاصيل موسم الرياض 2022.
وقال آل الشيخ إن موسم الرياض سيكون موسما فوق الخيال، وسينطلق في 21 أكتوبر موسم الرياض في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر الحالي.
#مؤتمر_موسم_الرياض … موسم فوق الخيال 🇸🇦🔥❤️ pic.twitter.com/OgolF2O2sw— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2022
وأضاف أن الموسم سيشهد افتتاح منطقة جديدة باسم Boulevard World، والتي ستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما سيشهد الموسم أول تلفريك في الرياض، كما تم تطوير البوليفارد رياض سيتي بإضافة أكثر من 12 مطعما، ومقاهٍ، فضلا عن مسرحيات عالمية وعربية، و7 مسرحيات سعودية.
كما سيشهد الموسم افتتاح منطقة جديدة باسم "سكاي الرياض" والتي تحتوي لاونجات فوق السحاب، كما سيتم افتتاح منطقة "فيا رياض" والتي ستكون منطقة مستدامة، وستكون واحدة من أفخم مناطق الموسم، لافتا إلى أن الموسم يضم 15 منطقة في جميع أنحاء الرياض تستهدف جميع فئات المجتمع.
ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه في المملكة.
-
حضور كبير للنجوم في بطولة "ليف غولف" في جدةيشارك الأميركي داستن جونسون ومواطنه هارولد فارنر والأيرلندي الشمالي جرايم ماكداويل مع قائمة من النجوم في "بطولة ليف غولف إنفايتيشونال جدة" التي تنطلق ... رياضة
-
اتفاق بالاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن قمع احتجاجات إيرانمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً إيران
-
مصر تسمح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائبمقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد اقتصاد