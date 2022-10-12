شرطة الطائف تباشر ادعاء عن تعرض طفل للعنف من أحد أقاربه

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة محافظة الطائف باشرت ادعاء عن تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه.

ياليت اي محامي يتطوع ويستلم قضيتها من إلى

رفع اكثر من قضيه

تعىْيف طفل معاق

رفض علاجه وإهمال حالته

محاسبة كل شخص تقدمت الأم عنده بالبلاغ ووقف مع الاب المجرم والتستر عليه #معاق_الطايف_المعنف pic.twitter.com/HyW7ASl9Mr — نواهْل🌿 (@vkf9e) October 10, 2022

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أنه إشارة لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فقد تمت مباشرة الحالة من شرطة الطائف واستدعاء أطرافها.

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وأضاف المتحدث أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المقطع تاريخه يعود لقبل عام ولم يقدم للجهات الأمنية بلاغ في حينه عن ذلك، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأظهر المقطع طفلًا معاقًا يتعرض للتعنيف من قبل أحد الأشخاص، فيما تشير المعلومات المتداولة مع المقطع إلى أن الواقعة حدثت في الطائف. وأشار أحد الحسابات في تويتر إلى حساب المركز في تغريدة قال فيها: "أتمنى منكم الاطلاع على الحالة، والمباشرة في حل القضية"، ليرد المركز في تغريدة أخرى بالقول: "التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".