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تعنيف طفل - تعبيرية من آيستوك
تعبيرية

شرطة الطائف تباشر ادعاء عن تعرض طفل للعنف من أحد أقاربه

أظهر مقطع فيديو طفلاً معاقاً يتعرض للتعنيف من قبل أحد الأشخاص

العربية .نت - نادية الفواز 
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة محافظة الطائف باشرت ادعاء عن تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أنه إشارة لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فقد تمت مباشرة الحالة من شرطة الطائف واستدعاء أطرافها.

وأضاف المتحدث أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المقطع تاريخه يعود لقبل عام ولم يقدم للجهات الأمنية بلاغ في حينه عن ذلك، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأظهر المقطع طفلًا معاقًا يتعرض للتعنيف من قبل أحد الأشخاص، فيما تشير المعلومات المتداولة مع المقطع إلى أن الواقعة حدثت في الطائف. وأشار أحد الحسابات في تويتر إلى حساب المركز في تغريدة قال فيها: "أتمنى منكم الاطلاع على الحالة، والمباشرة في حل القضية"، ليرد المركز في تغريدة أخرى بالقول: "التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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