لحظات حاسمة تنقذ حياة معتمر ماليزي أثناء تأديته للعمرة

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو التجمع الصحي في مكة المكرمة، في إنقاذ حياة مريض معتمر يبلغ من العمر 72 عامًا من الجنسية الماليزية، إثر تعرضه لالتهاب رئوي حاد وفشل حاد في وظائف التنفس أثناء تأديته للعمرة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لـ"العربية.نت" أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى أجياد للطوارئ، ومباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة، والتعامل معها على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة.

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وأشار إلى أنه تم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، مبيناً أن حالة المريض استقرت بعد فترة وجيزة مع استمرارية تلقيه العناية.