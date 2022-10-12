اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لحظات حاسمة تنقذ حياة معتمر ماليزي أثناء تأديته للعمرة

المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي للعربية.نت: تم نقل الحالة إلى مستشفى أجياد للطوارئ وتم التعامل معها على الفور

العربية نت - حامد القرشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو التجمع الصحي في مكة المكرمة، في إنقاذ حياة مريض معتمر يبلغ من العمر 72 عامًا من الجنسية الماليزية، إثر تعرضه لالتهاب رئوي حاد وفشل حاد في وظائف التنفس أثناء تأديته للعمرة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لـ"العربية.نت" أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى أجياد للطوارئ، ومباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة، والتعامل معها على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة.

فنانة سعودية تتحدى إعاقتها الحركية بالفن والإبداع على القصدير  السعودية خاص فنانة سعودية تتحدى إعاقتها الحركية بالفن والإبداع على القصدير 

وأشار إلى أنه تم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، مبيناً أن حالة المريض استقرت بعد فترة وجيزة مع استمرارية تلقيه العناية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط