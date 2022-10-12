هكذا تتم العناية بربع مليون مصحف في المسجد الحرام

تكثف وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف في المسجد الحرام، أعمالها الميدانية ‫من خلال العناية الفائقة بالمصاحف، متابعةً وفرزاً وترتيباً داخل المسجد الحرام، كما تعمل على توفير المصاحف مترجمة المعاني التي يحتاج إليها قاصدو المسجد الحرام الناطقون بغير اللغة العربية، بالإضافة إلى مصاحف "برايل" للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية‫.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة بن إبراهيم السالمي أن الإدارة تعمل على تنظيف الدواليب الخاصة بالمصاحف وتفقد المصاحف وترتيبها، والحرص على إزالة جميع الملاحظات المتعلقة بها من سحب المصاحف من غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وسحب الأغراض والمنشورات التي يضعها الزوار في الدواليب.

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وأضاف أن المصاحف الموجودة بالمسجد الحرام والبالغ عددها 250,000 مصحف هي آخر إصدارات طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالإضافة إلى 10,000 مصحف مترجم المعاني بـ60 لغة مختلفة، إضافة إلى توفير أكثر من 200 مصحف بطريقة برايل للمكفوفين. ‬

وأكد أن هذه الجهود تأتي حرصاً من ‬وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ‫في تسهيل كافة الخدمات والاحتياجات لقاصدي المسجد الحرام والارتقاء بمنظومة الأعمال.