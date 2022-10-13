اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
PHOTO-2022-10-13-11-15-16

استحداث "قاطرة كهربائية" بالمسجد الحرام.. هذه مواصفاتها

العربية.نت - حامد القرشي 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

انفجار يستهدف حافلة عسكرية بريف دمشق.. ومقتل العشرات سوريا انفجار يستهدف حافلة عسكرية بريف دمشق.. ومقتل العشرات

وأوضحت أنه يبلغ طول القاطرة الكهربائية 2.98 متر وعرض 1 متر ويتم تشغيلها بـ 8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلو مترا.

كما أشارت إلى أن هذه القاطرة زوُدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلالها سيرها في الممرات والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم وحساسات أخرى للتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالي التقنية يتم من خلاله التحكم في التوجيه وحساسات الاستشعار.

وأوضحت أنه صُنعت القاطرة الكهربائية من الألياف الزجاجية فايبر كلاس وبشكل عصري يحمل أعلى معايير الأمان والسلامة وتصميم محدد لارتفاع الأبواب بحيث تضمن وجود الركاب داخل حدود العربة، كما تحمل القاطرة عدة مميزات منها قدرتها على حمل ٧ ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة 360 في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف مما يتيح دخولها في المصاعد الكبيرة وسلاسة حركتها داخل المسارات المخصصة للطواف والسعي، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور" سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط