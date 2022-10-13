استحداث "قاطرة كهربائية" بالمسجد الحرام.. هذه مواصفاتها

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

وأوضحت أنه يبلغ طول القاطرة الكهربائية 2.98 متر وعرض 1 متر ويتم تشغيلها بـ 8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلو مترا.

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كما أشارت إلى أن هذه القاطرة زوُدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلالها سيرها في الممرات والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم وحساسات أخرى للتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالي التقنية يتم من خلاله التحكم في التوجيه وحساسات الاستشعار.

وأوضحت أنه صُنعت القاطرة الكهربائية من الألياف الزجاجية فايبر كلاس وبشكل عصري يحمل أعلى معايير الأمان والسلامة وتصميم محدد لارتفاع الأبواب بحيث تضمن وجود الركاب داخل حدود العربة، كما تحمل القاطرة عدة مميزات منها قدرتها على حمل ٧ ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة 360 في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف مما يتيح دخولها في المصاعد الكبيرة وسلاسة حركتها داخل المسارات المخصصة للطواف والسعي، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.