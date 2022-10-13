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تعبيرية

السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق

الرياض تؤكد أهمية البناء على المرتكزات الراسخة للعلاقات مع أميركا طوال 8 عقود

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية". وقالت: "قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".

كما أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.

وأضافت الخارجية السعودية أن " المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+مبني على دوافع سياسية ضد أميركا". وأضافت أن السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات التي تنتقد المملكة بعد قرار أوبك+ في 5 أكتوبر.

كما أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق. وقالت الخارجية السعودية: "التصريحات التي تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت".

وقالت الخارجية السعودية: "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال إن التصعيد في أوكرانيا ليس مفيدا لأوروبا. وأضاف الجبير في تصريحات لـ"سي إن إن"، أن السعودية حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا مشيرا إلى بحث طرق لجلب الطرفين للتفاوض.

وأكد الجبير أنه لم يكن لاتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أن يتم لو تكن المملكة على الحياد.

وقال إن السعودية لا تسيس النفط وهو ليس سلاحا بل سلعة تستهدف الاستقرار، مؤكدا أن حصول السعودية على أسلحة دفاعية يخدم مصالحها ومصالح أميركا والأمن في المنطقة.

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