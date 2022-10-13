السعودية: فتح الفرص الاستثمارية مع رجال الأعمال لتنمية قطاع الإبل

أدرج نادي الإبل السعودي فرصاً استثمارية بهدف العناية بقطاع الإبل وتنميته وتطويره، في اتفاقية شراكة استراتيجية مع غرفة الرياض، لتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات التي تهتم بقطاع الإبل، وتقديم الدعم والمساندة للنادي عند إقامة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مجال الإبل وبما يمكنه من إنجاح أهدافه.

وفي الوقت الذي أبرم الطرفان مذكرة تفاهم بحضور المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل ونايف الراجحي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض، تصبّ في مستهدفات رؤية المملكة (2030) في الجانب المتعلق بالتعريف بتراث وثقافة المملكة وتعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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ووقع الاتفاقية خالد بن دغيّم العجمي الأمين العام المكلّف للمنظّمة الدولية للإبل مستشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ومن جانب غرفة الرياض ناصر أبوحيمد أمين عام غرفة الرياض. ويسعي النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل سويا لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثا أصيلاً في المملكة والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم.

تحقيق التعاون

والتزم النادي والغرفة بتحقيق تعاون مثمر وبنّاء لتعزيز الشراكة بينهما في مجال شؤون نادي الإبل والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة والمهرجانات التي ينظّمها النادي وكذلك مناسبات الغرفة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال المشروعات المشتركة.

ودرج نادي الإبل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 وتعزيزاً لمبدأ الشراكة مع القطاعات كافّة.