رسمت على برج مونديال قطر.. فنانة سعودية تروي قصتها

بسبب عشقها للفن من طفولتها استمرت الفنانة السعودية شمس الزهراني في الحفاظ على شغفها بالرسم حتى تخصصت في مجال الفنون الجميلة ليتم اختيارها ضمن فريق عمل للرسم على برج المونديال في دولة قطر بالتعاون مع المهندس بدر البلوي، والخطاط أحمد السليماني لكتابة نص الآية الكريمة "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا". على البرج.

وفي هذا الشأن، عبرت الفنانة شمس الزهراني عن سعادتها بنجاح الفكرة التي أخذت منها جهداً كبيراً لتحقيق النجاح والتميز في هذا العمل الفني.

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وقالت "للعربية.نت" إنها رشحت للاختيار من قبل شركة شاطئ البحر والتي رشحت أحد الفنانين بالسعودية وهو المهندس بدر البلوي بأن يكلف باختيار رسامه مناسبة ثم وقع الاختيار عليها من بين 250 فنانا وفنانة، مما جعلها تقبل التحدي وصعوبة العمل بسبب فترات العمل الطويلة وحرارة الجو والرطوبة والرسم على ارتفاع كبير، مبينة أنها استطاعت بإرادة حب العمل أن تذلل هذه العقبات، وتصل إلى ما تريد من نجاح هذه التجربة.

وعن فكرة العمل أشارت أن الفكرة تتضمن الرسم باللون الأبيض والأسود بكلمات على برج بارتفاع عشر طوابق في المدينة التعليمية بقطر وأهم برج بالدوحة كونه يقع قريباً من الملاعب وأبرز معلم، موضحة أن العمل استمر لمدة 12 يوما متواصلة بمعدل 8 ساعات يومياً، وفي بعض الأيام كان الفريق يضطر للعمل ليلا.

وعن تجربة الرسم على ارتفاعات عالية بينت إنها التجربة الأولى للعمل، ونجح بتعاون الفريق حيث أن العمل مختلف عن أعمالها السابقة لوجود تحد، وصعوبة وشعور بمسؤولية تمثيل الوطن والاهتمام بجودة التنفيذ بمشاركة فريق العمل للوصول إلى نجاح هذا المشروع.

وتابعت أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية، والتي شاركت بها في معارض محلية ودولية حيث كان لها مشاركات في العديد من الدول منها مصر والأردن وتركيا ودبي، والمغرب.

كما شاركت بمعارض محلية خاصة ومعارض عامة وأعمال جدارية مع أمانة تبوك، وأعمال بمساحة ١٢٠٠ متر مع الغرفة التجارية بتبوك، وأيضاً بعمل بمساحة 400 متر مع للهيئة الملكية بالعلا.