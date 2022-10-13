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فيديو طريف.. سباق جري بين كبار سن في تبوك

العربية.نت - نادية الفواز
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ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية بفيديو طريف يوثق سباق جري بين مجموعة من كبار السن في منطقة تبوك.

وأظهر المقطع المتداول تحضيرات المجموعة المشاركة بالسباق وانطلاقهم في الجري بروح مرحة وطريفة ومليئة بالحياة.

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روح شبابية

فيما أشاد عدد من المغردين بالروح المرحة الشبابية لهؤلاء الرجال، داعين لهم بالعافية والصحة.

وقال أحدهم: "الله يعطيهم العافية، هؤلاء هم الخير والبركة"، فيما كتب آخر: "الروح شباب ما شاء الله".

كما لفتت مغردة: "لو بتسابق معهم بيسبقوني"، في حين علقت أخرى: "أكثر واحد متحمس سبقوه كلهم".

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