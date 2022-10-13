وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري والدفاعي

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي في اتصال هاتفي الأربعاء مع نظيره البريطاني بن والاس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين بحثا العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وبريطانيا، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

