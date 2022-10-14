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الملك سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء (واس)

الملك سلمان للرئيس العراقي: نسعى لتعزيز العلاقات المشتركة

دبي - العربية.نت
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للعراق.

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وأشاد الملك سلمان بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة والعراق، مؤكداً سعي السعودية لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كذلك بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس العراقي بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.

يذكر أن البرلمان العراقي، انتخب مساء أمس الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، ستفتح الباب أخيراً أمام تشكيل حكومة جديدة أيضاً.

وكانت تنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، بالإضافة إلى ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن انسحابه.

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