هكذا تفاعل زوار معرض "جيتكس" مع العرضة السعودية

تفاعلَ زوار جناحِ وزارة الداخلية السعودية المشارك في معرض جيتكس 2022 المقام في دبي مع "العرضة السعودية" التي قُدمت من خلال مقطع مرئي بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بالتقاط الصور التذكارية وتصوير الفيديو في تعبير عن إعجابهم بالعروض المقدمة.

يأتي ذلك في إطار تسليط الضوء على أصالة "العرضة السعودية" التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وتضمَّن احتفاء الجناح بالرقصة التاريخية تقديمَ نبذة عن هذا الفن التراثي العريق.

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رقصة شعبية

يذكر أن العرضة النجدية وتعرف أيضًا بالعرضة السعودية، هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

كما أنها تمثل جزءاً مهماً من تاريخ المملكة، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي. وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات.

جناح وزارة الداخلية

وكان وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، دشن مؤخرا جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

5 محاور

وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر عالم "أبشر" في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

إبراز النجاحات

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.