السعودية تشارك بلوحات فنية بمعرض "تراثنا" بالقاهرة

جذبت أنشطة وفعاليات هيئة التراث في جناح السعودية بمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة المقام في القاهرة، زوار المعرض الذين توقفوا أمام العِقال والبشوت أو المشالح المميزة بدقة حياكتها وجودة صنعها وغيرها من المنتجات اليدوية التراثية.

هوية ثقافية

وحيّا زوار المعرض جهود هيئة التراث الحاضرة في معرض “تراثنا” من خلال العديد من الحرف والمنتجات التي تبرز التراث الوطني، وتعكس الهوية الثقافية، كما توضح التنوع الحرفي الغني الذي تمتاز به السعودية، وما تتمتع به من تراث فريد واستثنائي، ولفتت اللوحات والتصاميم التفاعلية التي تبرز فن “القط العسيري” بألوانه الطبيعية في الجناح؛ أنظار حضور المعرض الذين نوّهوا بالأهمية الثقافية الغنية لهذا الشكل من الفنون الذي تم اختياره ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي بالمملكة.

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منتجات تراثية

وانفردت هيئة التراث عن غيرها، بما تعرضه من المنتجات اليدوية التقليدية والتراثية الأصيلة ذات الرمزية الثقافية والاجتماعية التي تعكس الإرث الثقافي التاريخي للسعودية، وفي مقدمتها حرفة صناعة العِقال، وحرفة حياكة البشوت أو المشالح التي تتميز بجودة الصنع، والدقة والإتقان، والمهارة العالية، واللمسات الجمالية، ما جعل لها اسماً خاصاً يميزها.

ومنحت مشاركة هيئة التراث السعودية في معرض “تراثنا” مُمَثِلاً عن وزارة الثقافة، زواره التمتع بتجربة فريدة من نوعها عبر المشاركة في صُنّع عدد من المنتجات الحرفية التراثية التي تبرز ما تمتلكه السعودية من ثروة كبيرة في مجال التراث الثقافي, فضلاً عن أخذ جولة تفاعلية متكاملة بالجناح. وتأتي مشاركة هيئة التراث في معرض “تراثنا” بهدف نشر موروث التراث الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتوثيق تراث المملكة بوصفها مركزاً حضارياً مهماً لمختلف الحضارات المتعاقبة منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى ترسيخ جهود هيئة التراث الرامية إلى توثيق وصون التراث الوطني.

إشادة بجناح السعودية

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال افتتاحه للمعرض، قد أشاد بجناح السعودية والمستوى الإبداعي للمنتجات والأعمال المعروضة، منوهاً بأن المعرض يدعم ويعزز أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات خاصة الثقافية منها.

وأكد الدكتور مدبولي حرص بلاده على مشاركة الدول العربية في المعرض لعرض مختلف المنتجات اليدوية والتراثية التي تعبر عن الحضارات الثقافية والفولكلورية للدول الشقيقة من الفنون الإبداعية.