ظهر بمتنزه جنوب السعودية.. كشف حقيقة الحيوان "الأسود"

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، حقيقة المقطع المتداول في متنزه المريع بمحافظة أحد رفيدة - جنوب المملكة - الذي يظهر فـيـه حيـوان غريب أسود اللون بالمتنزه.

وقال المركز تعقيباً على مقطع متداول في متنزه المريع بأحد رفيدة يظهر فـيـه حيـوان غريـب، إنـه بـعـد إرسـال فريق ميداني يوم الأربعاء 2022/10/12م، والوقوف على الموقع، تبيّن أن الكائن الذي ظهر في الفيديو هو أحد الكلاب السائبة.

#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية يوضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر بمنتزه المربع بأحد رفيدة. pic.twitter.com/DokP1fkFou — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 15, 2022

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كما أكّد المركز متابعته جميع ما يُنشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها، مهيباً بالجميع تحرّي الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية للإبلاغ عنهـا عبر منصة فطري، أو التواصل من خلال إحدى المنصات الإعلامية للمركز.

وكان مقطع فيديو متداول لأحد الأشخاص يصوّر حيواناً أسود اللون مدعياً أنه ليس بكلب، مشيرا إلى أنه نوع غريب من الحيوانات.