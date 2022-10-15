"ونتر وندرلاند" تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج
تميز موسم الرياض 2022 بتقديمه مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عودة منطقة "ونتر وندرلاند" إلى موسم الرياض هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب جديدة، لرفع مستوى تجارب الزوار، ومنحهم لحظات مميزة، في واحدة من أكثر المناطق الترفيهية المميزة بموسم الرياض.
وقال آل الشيخ إن منطقة "ونتر وندرلاند" تحتوي على أكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لجميع الأعمار، إضافة إلى أكثر من 18 لعبة مخصصة للأطفال، وعدد من الخيارات الترفيهية المتنوعة.
أما منطقة فان فستيفال التي تعيش أول مواسمها هذا العام، فإنها تضم 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف متفرج، كما تضم معرضًا عالميًّا للاعب مارادونا، ومعرضًا آخر لنادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى علامات تجارية رياضية عالمية، وتجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار.
وضمن الخيارات الترفيهية التي أعلن عنها آل الشيخ، مهرجانات أسبوعية تعكس ثقافات 7 دول في حديقة السويدي، تضم عروضًا متجولة وتجارب تفاعلية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.
ويتميز موسم الرياض 2022 بتقديمه مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحةً محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.
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