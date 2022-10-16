أفنان عباس.. صوت سعودي قادم للساحة الفنية

استطاعت المطربة السعودية أفنان عباس أن تقدم لغة موسيقية مميزة من خلال دخولها إلى عالم الفن ومشاركتها في العديد من الفعاليات الوطنية والفنية والمواسم الترفيهية المختلفة التي حققت من خلالها حالة من الاقتراب من الجماهير التي شاركتها هذا النجاح الإبداعي في مجال الغناء.

وفي حديث الفنانة أفنان عباس لـ"العربية.نت" قالت إنها بدأت مشوارها الفني من خلال أغنية "أتخيلك حولي" وكانت انطلاقتها من خلال هذه الأغنية، موضحة أنها اكتشفت موهبتها الفنية بالصدفة عندما كانت تبلغ من العمر 20 سنة.

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اكتشاف الموهبة:

ووصفت أفنان البداية بأنها كانت مجرد تسلية ووجدت إقبالا كبيرا من الجمهور ولذلك حرصت على تطوير نفسها في مجال الغناء وإطلاق هذه الأغنية التي تعبت على خروجها إلى الجمهور بإيقاعات جاذبة لكافة الشرائح العمرية والتي حققت أصداء مميزة.

وعن تقليد المطربين السعوديين أشارت أنها قلدت العديد من الفنانين في البدايات وأنها عاشقة للفن الطربي السعودي كما أنها تحب سماع أغاني الفنانة أصالة وذكرى والفنان جورج وسوف.

موضحة أنها قدمت للساحة الفنية أعمالا مميزة منها سطور الحب، و أغنية (مش مفهوم القلب) باللهجة اللبنانية والتي أبدعت بها تماما ..

مشاركات فنية

وأشارت أنها شاركت في العديد من المناسبات الوطنية موضحة أن ظهورها كان في الوقت المناسب لها ووجدت الدعم من أسرتها ومن زوجها موضحة أن مسيرتها الفنية بدأت من سنة وشاركت خلالها في موسم الرياض وجدة وكانت أول فنانة تفتتح أول مسرح في المنطقة الشمالية وفي اليوم الوطني في السفارة السعودية بالقاهرة والعديد من الحفلات في موسم الرياض مما أشعرها بالمسؤولية لتقديم الأفضل والأجمل لكسب ثقة الجمهور حيث قدمت العديد من الألوان الفنية من الطرب السعودي والغناء بلغات عربية متعددة.

تطوير الأداء الفني

وتابعت أنها حريصة على الحصول على العديد من الدورات الفنية لتطوير أدائها الفني ودورات في العزف على البيانو كما حرصت على التعاون مع عدد من الملحنين لإنتاج أغان مميزة لها حيث تم التعاون مع عدد من الملحنين منهم الفنان عبد الله إبراهيم وأحمد بركات وعبد الله العبود وهرم الحجاز جميل محمود.

تمثيل المملكة

وختمت حديثها أنها تسعى لتطوير أدواتها الفنية لتكون من فناني الصفوف الأولى مبينة أن من أهم مفاتيح النجاح هو تمثيل المملكة بشكل جميل وإثبات تميز الأصوات السعودية الطربية خاصة أن الساحة السعودية عامرة بالأصوات والمواهب المميزة.

وأشادت أفنان" بجهود وبرامج وزارة الثقافة الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين لخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، فالأمنيات كثيرة، ولا تقف عند سقف محدود، ومن أهمها حلم الوقوف والغناء مع كبار النجوم في العالم العربي وعلى أهم المسارح لإبراز المواهب الوطنية في إنتاج فني متميز متمنية أن يتحقق ذلك الحلم لها عاجلاً أو آجلاً.