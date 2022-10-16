اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شرطة الرياض - أرشيفية
من شرطة الرياض "أرشيفية"

السعودية.. العثور على فتاة "المزاحمية" المتغيبة

ضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بنبأ تغيّب فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية

العربية.نت - حامد القرشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من ذويها مبيناً أنه تم العثور على الفتاة.

وأضاف أنه يجري استكمال إجراءات الاستدلال وفق ما ورد في البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية كافة.

وقد ضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بنبأ تغيّب فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، لافتين خلالها إلى أن الفتاة ذهبت لرمي النفايات ولم تعد للمنزل داعين الله أن يردها لأهلها سالمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط