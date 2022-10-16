السعودية.. العثور على فتاة "المزاحمية" المتغيبة
ضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بنبأ تغيّب فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من ذويها مبيناً أنه تم العثور على الفتاة.
شرطة منطقة الرياض: العثور على فتاة تغيّبت من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية. pic.twitter.com/VkVP0uSAFs— الأمن العام (@security_gov) October 16, 2022
وأضاف أنه يجري استكمال إجراءات الاستدلال وفق ما ورد في البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية كافة.
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وقد ضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بنبأ تغيّب فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، لافتين خلالها إلى أن الفتاة ذهبت لرمي النفايات ولم تعد للمنزل داعين الله أن يردها لأهلها سالمة.
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