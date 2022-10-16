اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
-16ه
مهرجان الرمان - السعودية

تفاعل واسع مع فعاليات مهرجان رمان القصيم

وزارة الزراعة: المهرجان سيكون نافذة تسويقية لفاكهة الرمان، بإنتاج ما يقارب 20 ألف طن سنوياً

العربية .نت-نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهد مهرجان "رمان القصيم" في حديقة الشيحية حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد أن تم عرض العديد من منتجات الرمان من خلال 92 عارضًا لمنتجاته، ومشاركة المهرجان العديد من الأسر المنتجة وعرض للمنتجات التي تتعلق بقطاع الرمان والأنشطة المختلفة التي ترتبط به.

فعاليات مهرجان "رمان القصيم" السادس، يستمر عشرة أيام، وجاء بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وبحضور عددٍ من المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، والعديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان، وذلك في حديقة الشيحية العامة.

ويهدف المهرجان إلى دعم المهتمين بزراعة الرمان من خلال إقامة البرامج التثقيفية لهم وإيجاد نقاط بيع، إضافة إلى عرض الصناعات التحويلة للرمان من زيت ودبس وبودرة وعطر الرمان .

من 3
(3 صور)

ويصاحب المهرجان جملة من الفعاليات بمشاركة عدة جهات حكومية.

فيما تداول مواطنون لقطات مصورة من داخل مهرجان رمان القصيم، في نسخته السادسة.

92 عارضًا

وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أن المهرجان سيكون نافذة تسويقية لفاكهة الرمان، بإنتاج ما يقارب 20 ألف طن سنوياً، فيما يبلغ عدد أشجار الرمان 300 ألف شجرة موزّعةً على 150 مزرعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط