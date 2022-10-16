تفاعل واسع مع فعاليات مهرجان رمان القصيم
وزارة الزراعة: المهرجان سيكون نافذة تسويقية لفاكهة الرمان، بإنتاج ما يقارب 20 ألف طن سنوياً
شهد مهرجان "رمان القصيم" في حديقة الشيحية حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد أن تم عرض العديد من منتجات الرمان من خلال 92 عارضًا لمنتجاته، ومشاركة المهرجان العديد من الأسر المنتجة وعرض للمنتجات التي تتعلق بقطاع الرمان والأنشطة المختلفة التي ترتبط به.
فعاليات مهرجان "رمان القصيم" السادس، يستمر عشرة أيام، وجاء بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية وبإشراف مركز الشيحية، وبحضور عددٍ من المهتمين بالشأن الزراعي والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، والعديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان، وذلك في حديقة الشيحية العامة.
ويهدف المهرجان إلى دعم المهتمين بزراعة الرمان من خلال إقامة البرامج التثقيفية لهم وإيجاد نقاط بيع، إضافة إلى عرض الصناعات التحويلة للرمان من زيت ودبس وبودرة وعطر الرمان .
ويصاحب المهرجان جملة من الفعاليات بمشاركة عدة جهات حكومية.
فيما تداول مواطنون لقطات مصورة من داخل مهرجان رمان القصيم، في نسخته السادسة.
92 عارضًا
وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أن المهرجان سيكون نافذة تسويقية لفاكهة الرمان، بإنتاج ما يقارب 20 ألف طن سنوياً، فيما يبلغ عدد أشجار الرمان 300 ألف شجرة موزّعةً على 150 مزرعة.
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