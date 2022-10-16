جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي ورئيس جنوب إفريقيا

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، في قصر السلام بجدة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

واستعرض الجانبان خلال جلسة مباحثات رسمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل.