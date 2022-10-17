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تبوك (أرشيفية)

السعودية.. هزة أرضية في تبوك وهذه تفاصيلها

هيئة المساحة الجيولوجية: الهزة الأرضية ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة

العربية.نت - حامد القرشي
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أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية أنه تم الأحد تسجيل هزة أرضية في تبوك شمال السعودية بقوة 3.38 درجة.

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وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم الأحد الموافق 16/10/2022 الساعة 10:46 مساء هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 8 كلم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كلم".

وأشار إلى أن الهزة الأرضية ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصـدوع القديمة فـي المنطقة.

وطمـأن المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة، مؤكداً أن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية.

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