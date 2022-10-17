اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كاشير سعودي ينقذ شاباً سقط أمام مقر عمله

وظهر في الفيديو شاب يدعى "ماجد العلي" يقوم بإنقاذ شاب آخر سقط أمام مقر عمله في الأحساء، فهرع إليه وأنقذه في موقف بطولي

العربية .نت - نادية الفواز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في مشهد متداول يعبر عن مشاعر إنسانية نبيلة أثارت مشاعر السعوديين، طبق كاشير سعودي الإسعافات الأولية على شاب سقط أمام عينه.

وظهر في الفيديو شاب يدعى "ماجد العلي" يقوم بإنقاذ شاب آخر سقط أمام مقر عمله في الأحساء، فهرع إليه وأنقذه في موقف بطولي.

حيث أسرع لإنقاذه وعدل وضعيته وأنقذه من بلع لسانه بالإسعافات الأولية دون الحاجة لاستدعاء الهلال الأحمر.

وقد أثنى نشطاء التواصل الاجتماعي على الموقف الإنساني والبطولي للشاب السعودي الذي استطاع أن ينقذ حياة إنسان بعد تطبيق الإسعافات الأولية داعين إلى تكريمه لهذا العمل الإنساني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجا على الغلاء آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجا على الغلاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط