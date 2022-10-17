كاشير سعودي ينقذ شاباً سقط أمام مقر عمله

في مشهد متداول يعبر عن مشاعر إنسانية نبيلة أثارت مشاعر السعوديين، طبق كاشير سعودي الإسعافات الأولية على شاب سقط أمام عينه.

وظهر في الفيديو شاب يدعى "ماجد العلي" يقوم بإنقاذ شاب آخر سقط أمام مقر عمله في الأحساء، فهرع إليه وأنقذه في موقف بطولي.

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حيث أسرع لإنقاذه وعدل وضعيته وأنقذه من بلع لسانه بالإسعافات الأولية دون الحاجة لاستدعاء الهلال الأحمر.

وقد أثنى نشطاء التواصل الاجتماعي على الموقف الإنساني والبطولي للشاب السعودي الذي استطاع أن ينقذ حياة إنسان بعد تطبيق الإسعافات الأولية داعين إلى تكريمه لهذا العمل الإنساني.