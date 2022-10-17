بالفيديو.. مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر

تمكنت السباحة والطبيبة السعودية "مريم بن لادن" من اجتياز البحر الأحمر سباحةً والوصول إلى جمهورية مصر، لتتصدر بكونها أول امرأة عربية وسعودية تقوم بهذا الإنجاز، والذي كان بمثابة حلم لم تتوقع إنجازه.

وجاء إنجاز السباحة السعودية مريم بن لادن بالسباحة من السعودية إلى مصر عبر مضيق "تيران" بإكمالها المرحلة الأولى من سباحة البحر الأحمر البطولية للتوعية حول حفظ الشعب المرجانية.

مادة اعلانية

وفي إطار ذلك نشرت السباحة مريم بن لادن عبر حسابها في الإنستغرام صورا متنوعة لرحلتها عبر البحر الأحمر وصولا إلى مصر، وأعربت عن فخرها بكونها أول سعودية وعربية تسبح من المملكة إلى مصر، والذي عدته حلما لم تتوقع إنجازه، رغم مخاوفها من القروش والسباحة من دون قفص حماية إلا أن التحدي قوى عزيمتها للخروج من منطقة الراحة وتحقيق هذا الإنجاز، كما توجهت بالشكر للسباح العالمي "لويس بو" الذي رافقها خلال هذه الرحلة.

إنجازات ورسائل

يُذكر بأن السباحة السعودية مريم صالح بن لادن قد حققت إنجازات سابقة بتخطي المسافات سباحةً، فلقد سبق لها أن حققت رقمًا قياسيًا في السباحة بقناة دبي التي تقدر بمسافة 24 كيلومترًا، كما نجحت أيضًا بقطع كامل القناة الإنجليزية منفردة بزمن 11 ساعة و41 دقيقة وذلك في عام 2016، محققة أسبقية ورقما قياسيا على مستوى المملكة، في سبيل تسليط الضوء على القضية السورية ولفت الانتباه إليها، حيث اختارت الانطلاق من شاطئ "سامفاير هو" ، والتي تعد ساحة لأشهر فعاليات السباحة في المياه المفتوحة حول العالم.

وأكدت بأنها خاضت هذه المغامرة ضمن إطار سلسلة من تحديات التحمل الهادفة لتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال السوريون الذين فقدوا أهاليهم بسبب الحرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريم أثناء خوضها هذه التجربة، ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أشادوا بإعجابهم بإصرارها، حيث تعتبر أول امرأة عربية وسعودية تقوم بهذا الإنجاز .