الخارجية العراقية: ندعم موقف أوبك بلس والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، أنها تتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات.

وأكدت في بيان أن المسار الذي تم الارتكان إليه داخل المنظمة يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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ضرورة معالجة كل خلاف

كما شددت على رفضها أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية.

كذلك دعت في هذا الصدد لضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

لمنع أي أزمة مستقبلاً

يذكر أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، كان كرر تأكيده، في وقت سابق الثلاثاء، على أن قرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال الغيص إنه "كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلاً".

يشار إلى أن أعضاء "أوبك+" كانوا اتفقوا بختام اجتماعهم في 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.