الفرقة الوطنية السعودية تصدح في سماء باريس

تحت مسمى "روائع الموسيقى السعودية"، نظمت هيئة الموسيقى حفلاً موسيقياً بقاعة "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال، والأوركسترا الفرنسية الفيلهارمونية.

أول مشاركة عربية

تفصيلاً، فقد قدمت الفرقة الوطنية السعودية أول حفل لها بالخارج في العاصمة الفرنسية باريس، ونشر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مقطع فيديو لمشاركة الفرقة الوطنية السعودية في باريس، معلقًا عليه بالقول: "الله ينصرك يا محمد".

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الفرقة الوطنية للموسيقى

وتم إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى كإحدى المبادرات الرئيسية لتحقيق الإستراتيجية الثقافية للمملكة في تعزيز الوعي الثقافي كنمط حياة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتعد مبادرة الفرقة الوطنية للموسيقى المبادرة السابعة من حزمة المبادرات الثقافية المعلن عنها على منصة وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى تشكيل فرقة موسيقية وطنية احترافية، تتمتع بمهارات عالية، لتمثيل المملكة في المحافل الموسيقية محليًّا وعالميًّا وللعزف خلف أشهر الفنانين السعوديين والعرب في المحافل رفيعة المستوى.

نهضة موسيقية كبيرة

وتشهد المملكة العربية السعودية نهضة كبيرة على مستوى الفنون بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الثقافة، وحرص هيئة الموسيقى على تكوين فرقة موسيقية محترفة.

وفي وقت سابق، كانت هيئة الموسيقى، قد أعلنت عن استعدادها لتنظيم حفل موسيقي في قاعة "دو شاتليه" في باريس، تحمل عنوان "روائع الموسيقى السعودية"، وذلك بمشاركة الفرقة الوطنية الموسيقية والكورال السعودي، والأوركسترا الفرنسية الفيلهارمونية، وتعد تلك المشاركة الأولى عربياً في تاريخ مسرح الشاتليه، والذي سيجمع تحت سقفه عرضا موسيقيا يدمج بين فرقة سعودية عربية وأوركسترالي فرنسي.

وتتمثل فعاليات الحفل الموسيقي في مشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية إلى جانب 22 عازفا و40 مغنيا من الفرقة الوطنية السعودية وعزف منفرد للأوركسترا الفيلهارمونية الفرنسية لمقطوعة "مدينة جدة" لمؤلفها الكلاسيكي الإيطالي برناردي و عزف منفرد لأغاني فلكلورية سعودية بالألوان التراثية المختلفة كالمجرور والمزمار والخبيتي والسامري. وعزف مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية العالمية.

وعزف وغناء ميدلي من أجمل الأغاني السعودية مثل شرطان الذهب، كل ما نسنس، مجموعة إنسان، أقرب الناس، من عذابي.

وستعزف "مقطوعة مدينة جدة" لأول مرة على مسرح الشاتليه، واعتزمت هيئة الموسيقى تدشين هذا الحفل الموسيقي الضخم على إثر نجاح الحفلتين اللتين نظمتهما الهيئة في يوم الاتحاد الأوروبي في مدينتي الرياض، وجدة.