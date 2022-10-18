في السعودية.. قصة 40 كفيفاً يحترفون تدليك القدمين

احترف 40 كفيفاً من ذوي الإعاقة البصرية مهنة تدليك القدمين لتقديم جلسات التحفيز الانعكاسي.

‏وأوضح قائد فريق "لك تقت"، حسني بوق لـ "العربية.نت" أن الفريق مكون من 30 شاباً و10 فتيات جمعيهم من ذوي الإعاقة البصرية.

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كما قال إن معنى شعار "لك تقت" هي الأحرف الأولى لعبارة "لمسة كفيف لتدليك القدم التحفيزي" لافتاً إلى أن فكرة الفريق هي تقديم جلسات تدليك القدمين ‏أو ما يعرف بالتحفيز الانعكاسي "Reflexology" لطالبي هذا النوع من الخدمة.

تدريب وتأهيل

وأوضح أن الرسالة التي يرغب الفريق في إيصالها هي تعريف المجتمع بقدرة وإمكانية ومهارة المعاق بصرياً بتقديم خدمة مميزة وهي تدليك القدمين و ذلك تحقيقا لرؤية السعودية ٢٠٣٠ بدمج المعاقين بصرياً ‏في المجتمع بالتدريب والتأهيل والتوظيف في مهنة مناسبة لإعاقتهم.

كما بين أن الفريق عقد عدة دورات تدريبية للمعاقين بصرياً ‏من الجنسين في مجال تدليك القدمين و في مجال التدليك الاسترخائي ‏لكامل الجسم كما قام الفريق بالمشاركة المجتمعية ‏في فعاليات الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية وغير الربحية المختلفة.

وحول فوائد تدليك القدمين قال بوقس إن التدليك يقلل الآلام العضلية التي تصيب الجسم بشكلٍ عام كما يخفف من حدة التوتر ويقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق بالإضافة إلى أن التدليك يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء كما يساعد في زيادة التركيز وزيادة القدرة على الفهم والاستيعاب و يخفف العديد من آلام الجسم.