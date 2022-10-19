السعودية ترحب بإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن بيان لوزارة الخارجية.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مادة اعلانية

كما جددت التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

أستراليا تلغي اعترافها

وكانت السلطات الأسترالية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، التراجع عن قرار حكومتها السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن بلادها "تراجعت عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

"قضية الوضع النهائي"

وأضافت: "القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "سفارة أستراليا كانت دائما ولا تزال في تل أبيب".

كما أضافت أن الحكومة الحالية "لن تتراجع عن دعمها لإسرائيل، ولن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني ".

وكانت الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون اعترفت بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل في عام 2018، بعد خطوة مماثلة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.