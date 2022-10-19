السعودية.. ذروة شهب الجباريات في هذا الموعد

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، أن زخة شهب الجباريات السنوية ستصل ذروة تساقطها من منتصف ليل الجمعة المقبل حتى الساعات قبل شروق شمس السبت، لافتة إلى أنه سيتم رصد 10 شهب في الساعة.

تأثير القمر

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أو زاهرة للعربية.نت إن هذا العام سيكون القمر في طور هلال نهاية الشهر المتناقص ولن يظهر حتى ساعات الفجر، لذلك لن يؤثر ضوؤه على رؤية الشهب حتى وقت متأخر من الليل بسماء المملكة والوطن العربي.

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أفضل العروض

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها خلال الساعة 05:00 فجرًا بالتوقيت المحلي عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعة في السماء. وستعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر.