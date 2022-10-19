قصة سعودية حصلت على رخصة خيال: "تعلمتُ الصبر والقوة"

حققت شابة سعودية تدعى أمل بنت فيصل تهوى الخيول، هدفها بحصولها على رخصة خيال من "‫نادي سباقات الخيل"، كأول سعودية تحصل على هذه الرخصة، والتي تخولها للمشاركة في سباقات الخيل التي يقيمها النادي.

وفي حديثها لـ"العربية.نت" قالت إنها اكتسبت مهاراتها في ركوب الخيل منذ الصغر بدعم من أسرتها حتى تحول ركوب الخيل من حب وشغف إلى أن صار احترافاً. فبداية من سباقات التحمل إلى أن تطور الأمر إلى سباقات السرعة ومرحلة الاحتراف في سباقات الخيل.

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منذ عمر 6 سنوات

كما بينت أن طموحها في مجال ركوب الخيل لن يتوقف عند الحصول على هذه الرخصة، مشيرة إلى أنها تطمح لأن تكون صورة مشرفة عن الرياضة النسائية للمرأة السعودية في المشاركات والمحافل الدولية، وأن تحصد المراكز الأولى في سباقات الخيل الدولية.

وأضافت أن هذا المنجز إحدى قمم طموحاتها، وتحقق بدعم ورعاية من رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، مضيفة أنها اكتسبت مهارة ركوب الخيل منذ عمر 6 سنوات.

قصة طلب

وأوضحت أن البداية جاءت عندما طلبت من الأمير بندر بن خالد في سبتمبر 2020 وكان حينها في الطائف، فتح المجال للفتيات في سباقات السرعة وكانت متفائلة بقبوله لطلبها، ومن ثم استدعاها في ساحة العرض بالبادوك في الرياض يوم 17 اكتوبر2020 لتبدأ مسيرتها في سباقات السرعة.

ثم وجدت الدعم في بداياتها الأمير سعود بن سلمان إلى أن حققت النجاح.

وعن أهم ما تعلمته من عالم الفروسية ذكرت أنها تعلمت الصبر والقوة وتحمل المسؤوليات من خلال هذه الرياضة التي أحبتها.

كما أبدت تفاؤلها الكبير بمستقبل رياضة المرأة في السعودية، مشيرة إلى ما تحظى به الفتاة السعودية من تمكين ودعم في شتى المجالات، وتسخير لكل الإمكانات لخدمتها ومشاركتها في الميادين الرياضية بالذات.

طريق خالٍ من الصعوبات

وتابعت أن مشوار التدريب كان طويلاً عامين من الاختبارات والتمارين الصباحية وهذا أمر متوقع، لكن كان الطريق ممهدا وخاليا من الصعوبات، بسبب الدعم من قبل الأمير سعود بن سلمان والشيخ عبد الإله الموسى وهيئة الفروسية الذين ذللوا لها كافة الصعاب.

يذكر أن نادي سباقات الخيل السعودية، قد نشر على حسابه الرسمي في تويتر تهنئته لأمل بنت فيصل بمناسبة حصولها على رخصة خيال، متمنياً لها التوفيق في سباقات الخيل القادمة، كما أشار النادي إلى أنها أول سيدة سعودية تُمنح رخصة خيال في السباقات بعد اجتيازها للاختبارات المطلوبة، وفقاً لمعايير النادي.

كما عبر رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن احتفاء الهيئة بالخيالة أمل بنت فيصل، كأول خيالة سعودية تحصل على رخصة خيَّال، لافتاً إلى أن ذلك يأتي كخطوة لمزيد من تمكين المرأة في مجال الفروسية، وتعزيز تطوير المنظومة في إطار جهود القيادة السعودية لتحقيق رؤية 2030 ومشاركة المرأة في مختلف المجالات.