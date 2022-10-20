إطلاق منصة إلكترونية للأورام في الرياض.. تعرف إليها

دشنت وزارة الصحة السعودية ممثلة بمستشفى "صحة" الافتراضي وبالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية (STC) أمس، المنصة الإلكترونية للأورام، وذلك بمقر مستشفى "صحة" الافتراضي في الرياض.

وقالت "الصحة" إن المنصة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام، من خلال المساهمة في الكشف المبكر عنها، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها وفقاً للمعايير العالمية، والتي تنص على ضرورة دراسة حالات الأورام من قبل لجنة طبية مكونة من عدة أطباء متخصصين لتحديد العلاج اللازم والمناسب بحسب نوع الورم ودرجته.

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وأوضحت الوزارة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويُشرف عليها نخبة من أطباء المملكة المختصين في تخصصات دقيقة عدة، بحيث يجتمعون لمناقشة حالات الأورام التي تُعرض عليهم من الجهات الصحية المرتبطة بها، إضافةً إلى كونها تتيح إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال الأورام من داخل المملكة وخارجها.

وأضافت أنه نظراً لتزامن وقت إطلاق المنصة مع شهر أكتوبر المخصص سنوياً للتوعية بسرطان الثدي، فقد بدأ الأطباء العاملون في المنصة عملهم بدراسة عدد من الحالات في عدد من مناطق المملكة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار جهود وزارة الصحة في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من التخصصات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها، وكذلك دعم بناء القدرات المعرفية وتنمية الابتكار والشراكة مع القطاع الخاص في المجالات الصحية ذات العلاقة، بما ينسجم مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.