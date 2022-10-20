فيلم الرعب "جنون" ينطلق في دور العرض السعودية كعرض جماهيري أول

ينطلق فيلم الرعب السعودي "جنون" للمخرجين معن بن عبد الرحمن وياسر بن عبد الرحمن في دور العرض السعودية يوم الخميس 27 أكتوبر، وذلك كعرض جماهيري أول بعد جولاته في المهرجانات السينمائية وحصده للعديد من الإشادات النقدية.

وتدور أحداث فيلم "جنون" عن مجموعة شباب وشابات سعوديات يبحثون عن الشهرة عن طريق يوتيوب فيدخلون في أحداث ومغامرات تعرض حياتهم للخطر. وقد تم تصوير الفيلم في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

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وخلال جولات فيلم جنون السينمائية، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان فاتن حمامة السينمائي، جائزة أفضل مونتاج في مهرجان نيس السينمائي الدولي في فرنسا، كما شارك في مهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان أفلام السعودية.

صرّح عن الفيلم الناقد الكبير إبراهيم العريس أثناء منافسته في مهرجان مالمو للسينما العربية "في فيلم جنون لفتني فيه لغة سينمائية مرحة ولكن تنبض بالحياة". وتابع إبراهيم "هو أسلوب يرتبط بتيار قناة إم تي في الموسيقية الأميركية وبأسلوب الفيديو كليب الشبابي المتحرك في ديناميكية فريدة تحرك التمثيل والحوارات.. مثل هذا الفيلم قد يكون نموذجا فذاً على أسلوب جديد في السينما السعودية".

كما كتب عنه الناقد هوفيك حبشيان "فيلم جنون هو استمرارية لأفلام الظواهر الغريبة والجن والأماكن المسكونة، وهذا الصنف من الأفلام التي يبتعد فيها صاحبها من الواقع، ليقول أشياء موازية لذلك الواقع. لعلّ ما يختلف هنا هو الحسّ الطريف أيضاً، بحيث لا تؤخذ الأشياء على محمل الجدّ".

وكتب الناقد أحمد شوقي "جنون هو فيلم حقيقي، متقن الصنع، خاطف للأنفاس، تجيد فيه السينما العربية لأول مرة توظيف نوعية أفلام الـ Found-Footage، وتحكي من خلالها قصة لا تكتفي بالإثارة، بل تحمل وجهة نظر تستحق التأمل".

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون معن بن عبد الرحمن، آيدا القصي، سمية رضا، نوان ريبيرو صالح عالم، خيرية نظمي، منتج تنفيذي نوان ريبيرو ومعن بن عبد الرحمن وعمرو بن عبد الرحمن، منتج مستشار طلحة بن عبد الرحمن، منتج خط خالد القرينيس، منتج مشارك المعتز الجفري وعبد الله حامد، كتابة بيدرو باولو أراووجو ومروان مقبل، ومن إخراج معن بن عبد الرحمن وياسر بن عبد الرحمن.

ويُعرض فيلم جنون في دور العرض السعودية بسينمات: AMC سينما، موفي سينما، فوكس سينما، أمباير سينما، سينيبوليس سينما، جراند سينما.