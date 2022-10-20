اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كابتن جمال المهنى من الفيديو

لحظات مؤثرة لوداع طيار سعودي في آخر رحلة طيران

بعد 22 ألف ساعة طيران قضاها محلقا بالجو

العربية.نت – مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثارت لحظات وداع طيار سعودي لرحلات الطيران شجون السعوديين الذين تابعوا هذه اللحظات بمشاعر جياشة مليئة بالأمل والتفاؤل، وذلك بعد أن نشر "طيران ناس" مقطع فيديو معبرا لوداع الكابتن الطيار السعودي جمال المهني مع المسافرين أثناء رحلة من جدة إلى الرياض؛ بمناسبة تقاعده.

وظهر الطيار في مقطع الفيديو الذي يوضح مسيرته حيث قضى أكثر من 30 عاما في مجال الطيران، منها 12 عاما في "طيران ناس"، ورحلات جوية تتجاوز 22 ألف ساعة طيران.

وتم خلال الفيديو مفاجأة الطيار خلال الرحلة من جدة إلى العاصمة الرياض، مسك الختام لمشواره، حيث تم خلال الرحلة توديع الكابتن السليماني بكلمات احتفائية مناسبة لمسيرته وسط تصفيق وبهجة المسافرين ودعواتهم ولحظات وداع مؤثرة، واستقبال حافل من قبل "طيران ناس"، وكلمات الشكر والتقدير.

واختتم المقطع بكتابة كلمات الوفاء والشكر والامتنان على قميص الكابتن الطيار. وقد تفاعل المغردون عبر وسم "شكرا كابتن جمال".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تشكل جبهة شعبية فرنسية واسعة ضد ماكرون وقرارات حكومته تشكل جبهة شعبية فرنسية واسعة ضد ماكرون وقرارات حكومته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط