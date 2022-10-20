لحظات مؤثرة لوداع طيار سعودي في آخر رحلة طيران

أثارت لحظات وداع طيار سعودي لرحلات الطيران شجون السعوديين الذين تابعوا هذه اللحظات بمشاعر جياشة مليئة بالأمل والتفاؤل، وذلك بعد أن نشر "طيران ناس" مقطع فيديو معبرا لوداع الكابتن الطيار السعودي جمال المهني مع المسافرين أثناء رحلة من جدة إلى الرياض؛ بمناسبة تقاعده.

#شكراً_كابتن_جمال بحجم السماء التي حَلقت بنا فيها فرحاً على مدى 30 عاماً.❤️🌹#طيران_ناس pic.twitter.com/qL7NztTxAK — flynas طيران ناس (@flynas) October 19, 2022

وظهر الطيار في مقطع الفيديو الذي يوضح مسيرته حيث قضى أكثر من 30 عاما في مجال الطيران، منها 12 عاما في "طيران ناس"، ورحلات جوية تتجاوز 22 ألف ساعة طيران.

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وتم خلال الفيديو مفاجأة الطيار خلال الرحلة من جدة إلى العاصمة الرياض، مسك الختام لمشواره، حيث تم خلال الرحلة توديع الكابتن السليماني بكلمات احتفائية مناسبة لمسيرته وسط تصفيق وبهجة المسافرين ودعواتهم ولحظات وداع مؤثرة، واستقبال حافل من قبل "طيران ناس"، وكلمات الشكر والتقدير.

واختتم المقطع بكتابة كلمات الوفاء والشكر والامتنان على قميص الكابتن الطيار. وقد تفاعل المغردون عبر وسم "شكرا كابتن جمال".