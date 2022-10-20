انطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات

تنطلق الجمعة منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات بإقامة 4 مباريات في الرياض وجدة والدمام.

ففي أولى المباريات يحل الاتحاد ضيفًا على فريق شعلة الشرقية في لقاء يستضيفه ملعب نادي النهضة عند تمام الساعة السابعة مساء، ثم يلتقي النصر وضيفه الشباب على ملعب نادي النصر عند الساعة (الـ7:15) مساء.

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وعلى ملعب كلية العناية الطبية بالرياض يستضيف الهلال فريق اليمامة عند الساعة (الـ7:15) مساء، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الأهلي مع فريق سما على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشهدت منافسات الجولة الأولى فوزًا كبيرًا للنصر على فريق سما (18-1)، وفوز فريق سيدات اليمامة على نظيره شعلة الشرقية بنتيجة 3-1، بينما حقق فريق الهلال للسيدات فوزًا على نظيره الشباب بنتيجة 4-2، وتغلب الاتحاد على نظيره الأهلي 3-1.