انطلاق "موسم الرياض" بشعار "فوق الخيال" عبر 15 منطقة ترفيهية

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات "موسم الرياض" تحت شعار "فوق الخيال"، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها، بينها: مناطق "بوليفارد وورلد" و"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندر لاند" والمربع 8 و"رياض سكاي"، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضا فنيا متنوعا، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.

ويشهد اليوم حفل افتتاح الموسم والذي يضم عرضًا عالميًا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية للفنانة ANNE-MARIE، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام، كما وتصاحب انطلاق فعاليات الموسم اليوم في "رياض فايبز"، مجموعة من الألعاب النارية، التي ستضيء أنحاء العاصمة.

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وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل شيخ، يتم الآن الانتهاء من تجهيزات افتتاح منطقة "فيا رياض"، إحدى أفخم مناطق الموسم الـ15، نظرًا لما تتميز به من تصاميم معمارية على الطراز السلماني، وتتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية، كما تم تجهيزها بـ 7 قاعات سينما بخيارات عرض متنوعة.

فعاليات موسم الرياض

تشارك لأول مرة في موسم الرياض منطقة فان فستيفال، من خلال 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، ومعرض عالمي للاعب مارادونا، ومعرض لنادي نيوكاسل الإنجليزي، وعلامات تجارية رياضية عالمية، تجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار.

وتأتي منطقة "ونتر وندرلاند"، والتي تعد أحد أكثر المناطق الترفيهية المتواجدة بـ موسم الرياض، إذ تتضمن أكبر حلبة تزلج في المنطقة وأكثر من 80 لعبة تناسب جميع الأعمار إضافة إلى أكثر من 18 لعبة مخصصة للأطفال.

حديقة السويدي، والتي تتضمن مهرجانات أسبوعية تعكس ثقافات 7 دول، متضمنًة عروضًا متجولة وتجارب تفاعلية متنوعة، وعددا من الفعاليات المتنوعة الملائمة للعائلات والأفراد والأطفال، كما تم استحداث "رياض زوو"، وهى واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات، إذ تحتوي على أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة.

موسم الرياض الجديد

وتشمل العروض الترفيهية بـموسم الرياض عددا من المسرحيات المتنوعة التي يتم عرضها خلال موسم الرياض، وهى: مسرحية الحرب العالمية السادسة بطولة حسن البلام، مسرحية ساعة الحظ بطولة منة شلبي، الملحمة البدوية الشهيرة نمر بن عدوان بطولة خالد عبدالرحمن، مسرحية شقة لندن، مسرحية حتى لا يطير الدكان بطولة أكرم حسني ودرة وبيومي فؤاد، مسرحية الوش التاني بطولة منى زكي وأحمد رزق، مسرحية البنك سرقوا بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مسرحية الشحاتين، ومسرحية الرعب الفكاهية "غرفة 13"، مسرحية دولاب أمي، مسرحية تشارلي شابلن، مسرحية عطلة أتلانتس على الجليد.

كما يتضمن موسم الرياض عدداً من المسرحيات ذات الطابع الخاص، من بينها: مسرحية الفيلسوف عن سيرة اللاعب السعودي يوسف الثنيان، ومسرحية السهم الملتهب عن أسطورة كرة القدم ماجد عبدالله، وعرض كرونوس لي فارفاديس الذي يضم أمهر لاعبي السيرك في العالم.