بهذه الطريقة احتفى المتأتئون بيومهم العالمي في السعودية

احتفى المتأتئون في السعودية بيومهم العالمي، الذي يصادف الثاني والعشرين من أكتوبر كل عام، وبثوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديو لمدى قدرتهم على التحدث بطلاقة.

الناشط ومؤسس مبادرة "أبطال التأتأة" عبدالله المالكي تحدث بهذه المناسبة لـ"العربية.نت" قائلاً إن هذه المبادرة "مبادرة مجتمعية تطوعية تم إطلاقها عبر موقع تويتر، وهي تساهم في مساعدة المصابين بالتأتأة، وإعطائهم معلومات وتوجيهم إلى أخصائيي النطق والتخاطب".

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وأضاف: "تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي عن التأتأة لأكبر شريحة في المجتمع، وكذلك توعية المجتمع عن الشخص المتأتئ، وكيفية التعامل معه بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى خلق روح التحدي بين المتأتئين من ناحية ممارسة الخطابة والإلقاء أمام بعضهم البعض، وكسر خوف التأتأة لديهم. كما نهدف من خلال المبادرة إلى إقامة دورات توعوية في للمدارس والجامعات والجمعيات".

ماهي التأتأة؟

وقال المالكي إن "التأتأة اضطراب عند خروج الكلام والتحدث، حيث يجد المصاب بها صعوبة في النطق، وقد تكون أسوأ عندما يكون الشخص متحمساً أو متعباً أو تحت ضغط ما. والتأتأة تبدأ عادة ما بين عمر السنتين والخمس سنوات. أما إذا استمرت لفترة أطول فتحتاج إلى تدخل علاجي".

وأضاف: "لا تزال الأسباب الدقيقة لحدوث التأتأة غير معروفة، لكن قد ترجع إلى عدة عوامل. ويتم علاج التأتأة ومساعدة المصاب على تحسين النطق، وذلك عبر جلسات التهيئة لدى أخصائيين في النطق والتخاطب".

يشار إلى أن من أهداف الاحتفاء باليوم العالمي للتأتأة نشر الوعي في المجتمع عن اضطرابات الطلاقة من خلال المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات في المدارس وأماكن مختلفة وتوزيع المنشورات عن مفهوم التأتأة، مع مشاركة الذين يعانون من التأتأة والمختصين المعالجين والعائلات وكل من يهتم بهذا الموضوع في هذه الفعاليات.