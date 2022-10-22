وزير السياحة يطمئن على حالة سائحين أصيبوا بحادث في العلا
الوزير أحمد الخطيب زار السياح الذين أصيبوا في حادثة على طريق "العلا - المدينة المنورة"
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تفقد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الجمعة، حالة عدد من السياح كانوا قد أصيبوا في حادث بمدينة العُلا، للاطمئنان على صحتهم والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة.
وقال الخطيب إن الزيارة للسياح المُصابين في حادثة طريق "العلا - المدينة المنورة" جاءت انطلاقاً من حرص المملكة على سلامة جميع السيّاح وتسخير كافة الإمكانات لضمان أمنهم وسلامتهم وبتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
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