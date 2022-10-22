وصول مصابي الحادث الإرهابي في الصومال إلى الرياض لتلقي العلاج

وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مساء الجمعة، طائرة تنقل 6 مصابين صوماليين؛ لتلقي العلاج في مستشفيات السعودية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو.

وكان في استقبال المصابين الصوماليين لدى وصولهم مدينة الرياض يوم أمس، ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى السعودية سالم معو حاجي، حيث تم نقل المصابين فور وصولهم عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى عدة مستشفيات كل حسب حالته.

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ورفعَ المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم الذي يعدُّ امتدادًا لليد الحانية منه، والتي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، سائلاً اللهَ تعالى أن يطيل في عمره وأن يجعل ما قدَّمه في ميزان حسناته.

وأبدى السفير الصومالي شكرَه لخادمِ الحرمين الشريفين على استجابته العاجلة وغير المستغربة، وتقديره للعمل الاحترافي والمنظَّم بنقل المصابين، مشيرًا إلى أن ذلك يجسِّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.