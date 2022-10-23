افتتاح موسم الرياض يحقق مليار ظهور في الترند العالمي

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أن حفل افتتاح موسم الرياض‬⁩ حقق مليـار ظهور في الترند العالمي.

وكتب عبر حسابه في "تويتر": "وصلنا لمليـار ظهور فوق الخيال في الترند العالمي"، مرفقاً وسم حفل افتتاح موسم الرياض.

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وشهد يوم الجمعة الماضي انطلاق فعاليات موسم الرياض 2022 تحت شعار "فوق الخيال".

واشتمل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 على عرض عالمي لسيرك دو سوليه وحفلة غنائية ومجموعة من عروض الدرونز التي زينت سماء الرياض، بالإضافة لألعاب نارية مبهرة.

كما تضمن حفل الافتتاح عرضًا فنيًا للمناطق الـ15 للموسم، بالإضافة إلى أنه اشتمل عروضًا تمهد لافتتاح المناطق الترفيهية، التي يمثل مجموعها فعاليات موسم هذا العام.

وانطلق موسم الرياض 2022 عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها، بينها مناطق "بوليفارد وورلد" و"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندر لاند" والمربع 8 و"رياض سكاي"، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضا فنيا متنوعا، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.

فيما يشتمل موسم الرياض 2022 على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.