السائقة السعودية دانية عقيل تكشف تفاصيل رالي البرتغال

تستعد السائقة السعودية دانية عقيل للمشاركة السادسة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "الباها" والانتقال إلى البرتغال لخوض منافسات هذه البطولة العالمية الذي يقام من 27 إلى 29 أكتوبر من هذا الشهر الذي يطلق عليه رالي "بورتاليغري 500" بعد مشاركتها المحلية مؤخرا برالي عسير والقصيم ضمن بطولة السعودية للراليات.

ودانية التي ترعاها في بطولة هذا الموسم " عبد اللطيف جميل" للسيارات ومجموعة "تمر السعودية" وشركة "هيرتز "بالإضافة إلى زيوت "تويوتا" وإطارات "بي اف غوودريش" وشركة" فيمي 9"، برفقة ملاحها الفرنسي لوران ليشتليختر، أنهت استعداداتها التقنية وأصبحت على أهبة الاستعداد للجولة السادسة التي ينظمها الاتحاد الدولي "FIA" بعد مشاركاتها الناجحة في الجولات الخمس السابقة لهذا الموسم، في كل من روسيا والأردن، إيطاليا، إسبانيا ومؤخرا بولندا، وعززت من مركزها الثاني بالترتيب العام لفئة T3.

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وفي حديثها لـ"العربية.نت"، قالت دانية إن رالي البرتغال من أقدم راليات الكروس كانتري بالعالم الذي انطلق قبل 35 عاما وتحديدا في العام 1987 من مدينة بورتاليغري، ويشارك فيه عدد كبير من السيارات والدراجات من فئة الكواد، وتبلغ مسافة الرالي لهذا العام حوالي 668,37 كلم منها 473.50 كلم مراحل خاصة وغالبا ما يصاحب هذا الرالي هطول الأمطار بكثافة لتتحول رحلته إلى مراحل طينية تصعب من مهمة السائقين.

طموح كبير

كما قالت الشابة السعودية إنها تسعى في الارتقاء بمستواها في القيادة وتطوير مهاراتها والاستفادة من الجولات التي شاركت فيها بهدف تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز رصيدها من النقاط وتستمر في المنافسة على الصدارة.

وأوضحت أنها بعد مغادرتها مدينة جدة باتجاه البرتغال مستعدة تماما لهذه المشاركة متمنية أن تحقق النتيجة الإيجابية المأمولة.

وختمت حديثها أن رالي البرتغال رالي قوي وعدد المشاركين كبير جدا لكن طموحي كبير فيه، كما باقي جولات البطولة وأنا وملاحي لوران وفريقي جاهزون تماما لهذه المهمة، وأتمنى أن أنهيه بالشكل المناسب.