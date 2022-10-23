الجوازات: تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة بهذه الشروط

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نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عن السماح بتمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عبر منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، دون الحاجة إلى الالتزام بضوابط المغادرة.
وقالت الجوازات إن تعليمات تمديد الزيارة العائلية المتعددة تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، مشيرة إلى أن غرامة التأخير تفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.
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وفيما يخص الزيارة "المفردة" أكدت أنه يمكن تمديدها عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، شرط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يومًا.
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