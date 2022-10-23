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الجوازات السعودية

الجوازات: تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة بهذه الشروط

العربية .نت - نادية الفواز 
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نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عن السماح بتمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عبر منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، دون الحاجة إلى الالتزام بضوابط المغادرة.

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وقالت الجوازات إن تعليمات تمديد الزيارة العائلية المتعددة تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، مشيرة إلى أن غرامة التأخير تفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وفيما يخص الزيارة "المفردة" أكدت أنه يمكن تمديدها عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، شرط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يومًا.

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