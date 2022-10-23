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كريم بنزيمة في إعلان موسم الرياض

شاهد.. محمد صلاح وكريم بنزيمة في موسم الرياض

دبي - العربية.نت
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بمفاجآت "فوق الخيال"، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن فيديو جديد لموسم الرياض 2022، يضم نجوما عالميين في عالم الرياضة، من بينهم محمد صلاح وكريم بنزيمة.

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فقد نشر عبر حسابه في "تويتر"، إعلانا لموسم الرياض بنسخته الثالثة التي تحمل شعار "فوق الخيال"، يشارك فيه نجوم عالميون في الرياضة والموسيقى، إذ شارك فيه لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إضافة إلى نجم ريال مدريد كريم بنزيمة الحاصل على جائزة الكرة الذهبية الأسبوع الماضي، فضلًا عن الفنان العالمي "دي جي خالد"، الذي ردد عبارته الشهيرة "They ain’t Believe in us"، وختم مشاركته بعبارة "!RIYADH DID".

كما شارك بالفيديو من النجوم الغنائيين العرب الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والممثلة نادين نجيم، وأيضاً تضمن الفيديو تجول المشاركين في مناطق الموسم، والسير بين الدول التي يضم الموسم نماذج من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.

ويتميز موسم الرياض 2022 الذي انطلق يوم 21 أكتوبر الجاري، باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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