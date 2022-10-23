محمد بن سلمان وتبون يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص التعاون

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا السبت، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

