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Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman meets with Algeria's President Abdelmadjid Tebboune in Riyadh, Saudi Arabia February 26, 2020. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
لقاء سابق بين الأمير محمد بن سلمان وتبون في 2020 (أرشيفية)

محمد بن سلمان وتبون يستعرضان العلاقات الثنائية وفرص التعاون

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي أجرى اتصالًا هاتفيًا السبت بالرئيس الجزائري

العربية.نت
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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا السبت، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

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