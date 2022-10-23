الأحساء.. السجن لمتحرش حاول إغواء متزوجة بـ"واتساب"

أقرت الدائرة الجزائية المشتركة الأولى في الأحساء (شرق السعودية)، السجن لمتحرش لمدة 5 سنوات لمحاولته إغواء متزوجة عبر تطبيق "واتساب".

في التفاصيل، وجهت النيابة العامة تهمة التحرش بسيدة متزوجة للمدعى عليه، وسعيه إلى إغوائها بوسائل التقنية، وذلك بإرسال كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق واتساب.

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وأوضحت الحيثيات أن المدعى عليه حصل على رقم هاتف السيدة أثناء أدائه لمهماته الوظيفية، مُخلاً بذلك بأمانة تقتضي المحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية، وسعيه لتخبيب السيدة المتزوجة بُغية التمكن منها.

إقرار واعتراف

ونظرت الدائرة في تفاصيل الواقعة، ووقفت على إقرار المدعى عليه بإرساله الرسائل لزوجة المدعي بالحق الخاص، واعترافه كذلك في محضر الاستجواب بأن الرقم المستخدم في الجريمة يعود له وتحت استخدامه، وإقراره بالتواصل مع السيدة بكلمات ذات مدلول جنسي صريح، ودعوتها لفعل الفاحشة، وسعيه لإغوائها وتخبيبها على زوجها من خلال محادثته لها.

محرم شرعاً

كما اطلعت المحكمة على المحادثات وإقرار المدعى عليه، واعتبرت ما صدر منه محرماً شرعاً ومجرماً نظاماً، وقضت بسجنه 5 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية؛ منها 4 سنوات و6 أشهر بناءً على المادة (6-8) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و6 أشهر تعزيراً، وإغلاق معرف موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) المستخدم في الجريمة، ومصادرة جوال المدعى عليه استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.