السعودية: ندعم كافة الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذوره

أكد وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، أن المملكة لها دور رائد في مكافحة الإرهاب.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمة بمنتدى دكار للأمن والسلم بالسنغال "ندعم كافة الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".

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كما أوضح أن الإرهاب يشكل خطرا على الممرات البحرية الدولية والاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، أكد بن فرحان أن المملكة تؤمن بالعمل الدولي متعدد الأطراف لخلق عالم أكثر عدالة.

وبين أن السعودية تدعم حل النزاعات سلميا وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

كذلك أكد أن المملكة تولي أهمية للأمن الغذائي العالمي وتأمين سلاسل الإمداد، معبرا عن تطلع المملكة إلى تعزيز التعاون مع السنغال .

مشاركة 30 دولة

يذكر أنه انطلقت اليوم في العاصمة السنغالية دكار، الدورة الثامنة من منتدى دكار الدولي حول الأمن والسلم في أفريقيا، بمشاركة أكثر 30 دولة.

وتنظم هذه الدورة من منتدى دكار تحت عنوان "أفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية: تحديات الأمن والاستقرار"، ومن أبرز الدول المشاركة من خارج القارة الأفريقية، تركيا واليابان، والسعودية، وفرنسا، والولايات المتحدة، إضافة الى منظمات كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنظم هذه النسخة، في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية تحديات متزايدة، تضر بأمنها واستقلالها واستقرارها أبرزها الانقلابات العسكرية، التي شهدتها عدة دول في غرب أفريقيا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي أظهرت ارتباط القارة الشديد بالعالم واعتمادها في سيادتها الغذائية على الاستيراد.